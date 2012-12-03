Азаров поблагодарил министров за «покращення» и попрощался

Об этом идет речь в его заявлении, обнародованном на Правительственном портале.

"В связи с избранием меня народным депутатом Украины и по согласованию с Президентом Украины, сегодня, 3 декабря 2012 года, я подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Глава государства Виктор Федорович Янукович принял отставку, которая в соответствии с законодательством влечет за собой отставку Кабинета министров.

Соответствующий Указ Президента Украины вступил в силу. Сегодня я провел последнее заседание правительства в должности премьер-министра, на котором объявил членам Кабинета о своем решении, а также ознакомил их с указом Президента Украины относительно отставки", - говорится в заявлении.

Н.Азаров отметил, что поблагодарил членов Кабинета министров за их работу, которая в условиях мирового экономического кризиса позволила стабилизировать социально-экономическую ситуацию в Украине, укрепить государственные финансы, дала возможность развивать внутренний рынок и повышать социальные стандарты.

Также Н.Азаров подчеркнул, что, в соответствии с указом Президента, члены Кабмина должны продолжать исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

"Мы обязаны сделать все, чтобы обеспечить на этот период безусловное выполнение планов социально-экономического развития государства, бесперебойное функционирование всех систем государственной исполнительной власти", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.Янукович сегодня подписал указ «Об отставке премьер-министра Украины и Кабинета министров Украины».

Как указывается в документе, «руководствуясь статьей 115 Конституции Украины и в соответствии с пунктом 9 части первой статьи 106 Конституции Украины, постановляю: принять отставку премьер-министра Украины Азарова Николая Яновича, следствием которой является отставка всего состава Кабинета министров Украины. Принять отставку Кабинета министров Украины».