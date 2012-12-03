Оппозиция требует рассмотрения проекта бюджета-2013 по «полной процедуре»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Согласительного совета председатель этой фракции Андрей Кожемякин.

Он отметил, что рассмотрение законопроекта должно проходить в соответствии с Бюджетным кодексом с обсуждением.

А.Кожемякин сказал: «Действительно, состояние экономики и ситуация с бюджетом в Украине довольно плохие, действительно наспех клепать этот бюджет, конечно, что это неправильно, но я понимаю, что нечем сейчас платить пенсии людям. Ну, тогда нужно было как-то планировать бюджет, раньше принимать его правильно».

«Мы за то, чтобы рассматривать этот законопроект согласно процедуре – ознакомление, внесение предложений, поправок», - отметил А.Кожемякин.

В то же время он подчеркнул, что если завтра будет представляться проект бюджета на 2013 год, то может состояться сразу и голосование за него, «за два часа сходу». «Потому что такие штучки-дрючки и номера у нас уже были в этой Раде, и мы к ним привыкли и нормально к этому относимся», - сказал А.Кожемякин.

Также лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» призвал нынешний состав парламента принять проект, которым предусматривается гармонизация уголовного законодательства к европейским нормам. Он подчеркнул необходимость убрать из уголовного законодательства статьи, «доставшиеся нам еще со времен СССР».