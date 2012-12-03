Оппозиция требует рассмотрения проекта бюджета-2013 по «полной процедуре»
Фракция «БЮТ-Батькивщина» требует рассмотрения проекта государственного бюджета на 2013 год по «полной процедуре».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Согласительного совета председатель этой фракции Андрей Кожемякин.
Он отметил, что рассмотрение законопроекта должно проходить в соответствии с Бюджетным кодексом с обсуждением.
А.Кожемякин сказал: «Действительно, состояние экономики и ситуация с бюджетом в Украине довольно плохие, действительно наспех клепать этот бюджет, конечно, что это неправильно, но я понимаю, что нечем сейчас платить пенсии людям. Ну, тогда нужно было как-то планировать бюджет, раньше принимать его правильно».
«Мы за то, чтобы рассматривать этот законопроект согласно процедуре – ознакомление, внесение предложений, поправок», - отметил А.Кожемякин.
В то же время он подчеркнул, что если завтра будет представляться проект бюджета на 2013 год, то может состояться сразу и голосование за него, «за два часа сходу». «Потому что такие штучки-дрючки и номера у нас уже были в этой Раде, и мы к ним привыкли и нормально к этому относимся», - сказал А.Кожемякин.
Также лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» призвал нынешний состав парламента принять проект, которым предусматривается гармонизация уголовного законодательства к европейским нормам. Он подчеркнул необходимость убрать из уголовного законодательства статьи, «доставшиеся нам еще со времен СССР».