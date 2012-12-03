Смерть свидетеля по делу о махинациях чиновников РФ расследуют детективы из MCU

Об этом со ссылкой на газету Daily Telegraph сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что 44-летний Перепеличный скоропостижно скончался в своем особняке в городе Вейбридж в графстве Суррей на юге Англии. Вскрытие не смогло установить причину смерти Перепеличного, однако врачи заявили, что он был полностью здоров. Полиция Суррея первоначально не усматривала в смерти Перепеличного криминальную составляющую. Однако после того, как стало известно, что погибший сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела детективам из MCU.

По данным издания, сотрудники MCU опросят друзей и деловых партеров Перепеличного, чтобы пролить свет на обстоятельства его скоропостижной смерти. В качестве одной из гипотез причин смерти Перепеличного называется отравление и в рамках проверки этой версии детективы заказали токсикологическую экспертизу. Они предупреждают, что ее результаты станут известны только через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Перепеличный несколько лет назад просил убежища в Великобритании. Информации о том, было ли удовлетворено его обращение, нет. Британские СМИ называют его ключевым свидетелем по делу погибшего в 2009 году в московском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако источники в правоохранительных органах РФ заявили, что Перепеличный не имел такого статуса.