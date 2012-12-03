Смерть свидетеля по делу о махинациях чиновников РФ расследуют детективы из MCU

10:17, 03 декабря 2012
Политика
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Обстоятельства смерти Александра Перепеличного, скончавшегося в середине ноября в Великобритании, будут расследовать сотрудники Отдела по особо важным делам (Major Crimes Unit, MCU),

магнитский

Об этом со ссылкой на газету Daily Telegraph сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что 44-летний Перепеличный скоропостижно скончался в своем особняке в городе Вейбридж в графстве Суррей на юге Англии. Вскрытие не смогло установить причину смерти Перепеличного, однако врачи заявили, что он был полностью здоров. Полиция Суррея первоначально не усматривала в смерти Перепеличного криминальную составляющую. Однако после того, как стало известно, что погибший сотрудничал со швейцарским следствием, якобы предоставляя ему информацию о налоговых махинациях российских чиновников, британское МВД распорядилось передать расследование этого дела детективам из MCU.

По данным издания, сотрудники MCU опросят друзей и деловых партеров Перепеличного, чтобы пролить свет на обстоятельства его скоропостижной смерти. В качестве одной из гипотез причин смерти Перепеличного называется отравление и в рамках проверки этой версии детективы заказали токсикологическую экспертизу. Они предупреждают, что ее результаты станут известны только через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Перепеличный несколько лет назад просил убежища в Великобритании. Информации о том, было ли удовлетворено его обращение, нет. Британские СМИ называют его ключевым свидетелем по делу погибшего в 2009 году в московском СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако источники в правоохранительных органах РФ заявили, что Перепеличный не имел такого статуса.

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