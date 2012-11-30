Лавринович: нарушение регламента не влияет на содержание закона

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу, отвечая на вопрос, нарушался ли регламент парламента в ходе принятия закона о референдуме.

"Что касается регламента Верховной Рады Украины, то я с большим сожалением могу согласиться, что он нарушается с первого дня его принятия, регулярно всеми созывами на всех сессиях. Да, это реалии, существующие в Украине", - сказал министр.

В то же время он подчеркнул, что нельзя говорить, что этот закон был вынесен на голосование внезапно, поскольку в первом чтении он был принят еще в 2010 году. «Это не то, что сегодня - принесли, завтра - проголосовали", - сказал Лавринович.

При этом Лавринович выразил уверенность, что нарушение регламента при принятии закона, не может повлиять на его содержание.