Лавринович: следующего Президента будет выбирать народ

Об этом он заявил в эфире Шустер Live в пятницу, комментируя высказывания, что парламент принял закон о референдуме под нынешнего главу государства, чтобы он на следующий срок избирался в парламенте.

«Для меня очень странно слышать, что закон принят для того, чтобы навсегда был Президентом Виктор Федорович Янукович», - сказал Л.Лавринович. Он отметил, что граждане сами определяют, какие вопросы инициировать для вынесения на референдум, а президент только объявляет проведение этого референдума.

«Я не понимаю, почему так бояться права граждан непосредственно голосовать. Если будут следующие выборы, то будут разные кандидаты, и никто не будет назначать следующего Президента. Его выберут граждане Украины», - сказал Лавринович.