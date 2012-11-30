Власенко думает: Тимошенко еще может побороться за президентство

Об этом в эфире ТВi заявил защитник Юлии Тимошенко, народный депутат-"бютовец" Сергей Власенко.

По его словам, нынешняя власть во главе с президентом Виктором Януковичем навязывает обществу чувство страха.

"В чем этот режим действительно эффективный, так это в насаждении атмосферы страха. Это им действительно удалось", - отметил Власенко.

Кроме того, говоря о предстоящих президентских выборах в 2015 году, парламентарий отметил, что Тимошенко еще может иметь возможность побороться за кресло главы государства.

"Нынешняя оппозиция способна провести работу над ошибками, и я бы так рано не исключал Юлию Тимошенко из списка кандидатов в президенты", - сказал Власенко.

В то же время, по мнению директора Института развития политических технологий "PolitPR Ukraine" Дмитрия Раимова, экс-премьер Юлия Тимошенко не будет участвовать в президентских выборах 2015 года из-за того, что не выйдет на свободу к тому времени.

Gazeta.ua