Кернес ответил Риму: Руки прочь от Берлускони! (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на баннере размещено фото экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и текст на украинском и итальянском языках: «Руки прочь от Берлускони! Из-за него Италия потеряла миллионы! Мэрия Рима! Поддержи не только украинского, но и своего экс-премьера!».

В комментарии корреспонденту УНИАН директор Департамента работы с информацией и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что плакат-обращение к муниципалитету итальянской столицы размером 12 на 13 метров был вывешен сегодня утром.

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Он отметил, что это обращение является ответом на вывешенный позавчера на мэрии Рима плакат в поддержку Ю.Тимошенко.

«Позавчера на мэрии Рима вывесили плакат в поддержку Тимошенко. Мы считаем, что в Италии есть свой экс-премьер, который также нанес многомиллионный ущерб своей стране. Тимошенко нанесла газовыми контрактами, а Берлускони махинациями с налогами. Он, кстати, тоже называет свое дело политическим. Мэрия Рима сказала «а», я думаю, мы должны ответить», - сказал Ю.Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Риме на фасаде одного из зданий Капитолийского холма был вывешен портрет Юлии Тимошенко с надписью «Свободу для Юлии Тимошенко» в знак солидарности и поддержки лидера оппозиции Украины.

Мэр Рима Джанни Алиманно заявил о солидарности с Ю.Тимошенко и подчеркнул, что «будет обращаться к мэрам столиц стран Европейского Союза с предложением поддержать эту инициативу Рима».