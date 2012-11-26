Мэрия Рима в знак поддержки Тимошенко вывесила ее портрет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины», отметив, что соответствующее решение единогласно приняла мэрия города Рим ввиду политической ситуации и недавних парламентских выборов в Украине.

Во время мероприятия мэр Рима Джанни Алиманно заявил о солидарности с Ю.Тимошенко и подчеркнул, что «будет обращаться к мэрам столиц стран Европейского Союза с предложением поддержать эту инициативу Рима».

Заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко, председатель Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков и народный депутат от партии «Батькивщина» Андрей Шевченко также приняли участие в церемонии в Риме.

Н.Томенко поблагодарил итальянцев за поддержку и выразил надежду, что «их последовательная и жесткая позиция в этом вопросе будет способствовать освобождению Юлии Тимошенко и предоставлению ей права на полноценное участие в политической жизни страны, включая участие в президентских выборах в 2015 году».

«Итальянские друзья показали пример украинцам, как нужно стоять за свободу и справедливость даже в дальних уголках планеты», - отметил А.Шевченко.

«В такие моменты помнишь не слова врагов, а молчание друзей. Наши итальянские друзья не молчали, а выразили свою поддержку», - добавил он.

Как отметили в «Батькивщине», раньше подобным вниманием итальянской столицы были отмечены лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, итальянские судьи, погибшие от рук мафии, Джованни Фальконе и Паоло Борселино и др.