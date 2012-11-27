«Свобода» - за вступление Украины в ЕС и НАТО, но не без условий

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил руководитель департамента внешних связей ВО “Свобода” Тарас Осауленко.

“Мы – за ЕС, но, во-первых, Украина пока не готова, а во-вторых, ЕС стал все более бюрократическим, и не способствует сохранению национальной идентичности”, - сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя ВО “Свобода” Олег Панькевич отметил, что его партия не против евроатлантической интеграции, в том числе вступления Украины в НАТО. “Но мы требуем, чтобы были честные правила к Украине”, - сказал он.