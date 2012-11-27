«Свобода» - за вступление Украины в ЕС и НАТО, но не без условий
18:35, 27 ноября 2012Политика
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ВО “Свобода” выступает за присоединение Украины к Европейскому Союзу, однако считает, что это вопрос пока не актуален.
«Свобода» уже в Брюсселе
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил руководитель департамента внешних связей ВО “Свобода” Тарас Осауленко.
“Мы – за ЕС, но, во-первых, Украина пока не готова, а во-вторых, ЕС стал все более бюрократическим, и не способствует сохранению национальной идентичности”, - сказал он.
В свою очередь, заместитель председателя ВО “Свобода” Олег Панькевич отметил, что его партия не против евроатлантической интеграции, в том числе вступления Украины в НАТО. “Но мы требуем, чтобы были честные правила к Украине”, - сказал он.
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