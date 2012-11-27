"Свобода": психически здоровые украинцы должны иметь право на оружие

Об этом сообщил замглавы партии "Свобода" Андрей Мохник в эфире телеканала ICTV.

"Нет, мы не собираемся менять свою программу защиты украинцев. Нет, мы не собираемся переквалифицироваться в национал-демократов, или еще у кого-то. Мы украинские националисты. Мы ведем эту линию", - отметил он.

"Конечно, вопросы современности они нуждаются в определенной коррекции. Но, если вы увидите и сравните нашу программу, и какие коррективы были внесены, то в частности вопросы нелегальной эмиграции", - уточнил Мохник, добавив, что для Харькова, например, "существует проблема вьетнамцев".

Также политик уточнил, что в программных идеях партии останется пункт о том, что "психически здоровые украинцы должны иметь возможность носить с собой огнестрельное оружие".

"Это я думаю нормально, потому что в действительности сегодня мы видим, с одной стороны бандитов, вооруженных и никто им не указ, а с другой стороны мы видим подразделения милиции, которые сегодня осуществляют бандитские действия. В данном случае украинцы остались один на один с тем беспределом", - цитирует Украинская правда.

При этом отвечая на вопрос, почему именно огнестрельное, "свободовец" уточнил: "Потому что травматическое оружие во многих случаях намного опаснее, чем огнестрельное... Специалисты говорят".