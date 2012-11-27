Луценко работает над будущей программой

Об этом И.Луценко сказала в интервью УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос, какой будет роль Ю.Луценко после выхода из тюрьмы, жена экс-министра сказала: «Он будет над политикой. Я думаю, он уже ее перерос. Более детально об этом, я думаю, Луценко скажет сам. Не хочу заранее раскрывать его планы. Они интересны, он над ними постоянно работает. Есть группа единомышленников, политологов, общественных деятелей, которые готовы объединиться вокруг идеи, предложенной Луценко».

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В то же время на вопрос «А новый Майдан сможет возглавить?» И.Луценко ответила: «Если на него будет запрос в обществе, то он сможет, конечно. Если этот Майдан будет актуальным, то здесь не может быть сомнений – только так. Как он может стоять в стороне? Ведь именно дух Майдана оставил его в Украине, когда ему угрожала опасность тюрьмы».

Комментируя то, что многие прогнозируют начало раздоров после освобождения Ю.Луценко и Юлии Тимошенко, И.Луценко заметила, что «даже если бы Юра освободился сейчас, он бы никоим образом не способствовал раздору и не баллотировался бы в Президенты. Его виденье таково: должен быть один кандидат от оппозиции – тот, кто предложит лучшую программу. И определить этого кандидата и его будущую команду: премьера, спикера, мэра Киева. Луценко считает, что только так оппозиция должна готовиться к выборам 2015 года. Юра не будет поддерживать фамилию – он поддержит программу развития украинского государства, востребованную обществом, за которую готовы отвечать ее создатели».

Полный текст интервью "Ирина Луценко: В тюрьме, как это ни печально, у Юры появилось время, чтобы показать себя настоящего"