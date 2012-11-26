Послы США и ЕС оценили чувство юмора Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом послы заявили сегодня в интервью журналистам после более чем трехчасовой встречи с Ю.Луценко в Менской колонии.

В частности, Дж. Теффт по этому поводу сказал: «Особенно меня поразило его чувство юмора, несмотря на то, что человек находится в таких непростых обстоятельствах, он демонстрирует удивительное чувство юмора».

Продолжая тему, Я.Томбински отметил, что Ю.Луценко, находясь в неволе, отдает много времени духовному самосовершенствованию, много читает, анализирует прочитанное.

По убеждению Я.Томбински, знания и опыт, которые имеет и наращивает Ю.Луценко, безусловно, в будущем пошли бы на пользу Украине.

В то же время посол ЕС выразил обеспокоенность состоянием здоровья экс-министра.

«Была выражена обеспокоенность по поводу состояния его здоровья, чтобы он смог выполнить все рекомендации, прописанные врачами во время последнего обследования 8 ноября», - сказал Я.Томбински

В свою очередь, Дж.Теффт еще раз подчеркнул, что и европейская сторона, и США неоднократно выражали свою позицию, что дело экс-министра является примером выборочного правосудия и что этому нужно положить конец, освободив Ю.Луценко.

Послы отметили, что они и в дальнейшем внимательно будут следить за развитием ситуации, особенно за ее дальнейшим юридическим развитием, в частности, как Украина будет исполнять решение Европейского суда по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

3 июля этого года Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и обязал Украину выплатить экс-министру 15 тыс. евро компенсации.

19 ноября ЕСПЧ отклонил апелляцию Украины на решение о незаконности задержания и ареста Ю.Луценко. Таким образом решение суда от 3 июля вступило в силу.

Кроме того, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка во время расследования отравления кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.