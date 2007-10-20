СБУ: надругательство над символами Украины совершили российские граждане
Об этом сообщил Валентин Наливайченко
Служба безопасности Украины установила лиц, которые надругались над государственной символикой Украины на горе Говерла.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
По его словам, это трое молодчиков, принадлежащих к запрещенной в Украине организации Евразийский союз молодежи.
Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, первый из них Леонид САВИН (1974 г.р.) гражданин Украины, который с марта этого года постоянно проживает в Москве и является одним из ведущих активистов указанной структуры, ответственным за функционирование веб-сайта ЕСМ. Второй - Александр БОВДУНОВ (1986 г.р.), гражданин России, и третий - Валерий МАНТРОВ (1988 г.р.) также гражданин РФ.
Кроме того, СБУ получены материалы, свидетельствующие, что совершение этого позорного поступка координировали с территории России руководители ЕСМ Павел ЗАРИФУЛИН и Александр ДУГИН, которым с июня прошлого года на 5 лет запрещен въезд в Украину.
Как сообщалось, накануне Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе на территории Украины и переименовании вершины на пик Сталина.