СБУ: надругательство над символами Украины совершили российские граждане

Служба безопасности Украины установила лиц, которые надругались над государственной символикой Украины на горе Говерла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, это трое молодчиков, принадлежащих к запрещенной в Украине организации Евразийский союз молодежи.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, первый из них Леонид САВИН (1974 г.р.) гражданин Украины, который с марта этого года постоянно проживает в Москве и является одним из ведущих активистов указанной структуры, ответственным за функционирование веб-сайта ЕСМ. Второй - Александр БОВДУНОВ (1986 г.р.), гражданин России, и третий - Валерий МАНТРОВ (1988 г.р.) также гражданин РФ.

Кроме того, СБУ получены материалы, свидетельствующие, что совершение этого позорного поступка координировали с территории России руководители ЕСМ Павел ЗАРИФУЛИН и Александр ДУГИН, которым с июня прошлого года на 5 лет запрещен въезд в Украину.

Как сообщалось, накануне Евразийский союз молодежи заявил об уничтожении его активистами Государственного герба Украины, установленного на Говерле – самой высокой горе на территории Украины и переименовании вершины на пик Сталина.