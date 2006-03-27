БЮТ обеспокоен позицией Президента

Блок Юлии Тимошенко выражает обеспокоенность ситуацией с формированием “помаранчевой” коалиции и, в частности, озвученной сегодня позицией Президента Украины.

Об этом заявил УНИАН заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя высказывание заместителя главы Секретариата Президента Ивана ВАСЮНИКА о преждевременности подписания соглашений о коалиции до окончательного объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов.

Как считает Н.ТОМЕНКО, по логике европейской публичной политики, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен был бы говорить с политической силой из числа “помаранчевых”, которая победила на выборах. В то же время, Н.ТОМЕНКО назвал странным решение В.ЮЩЕНКО определить премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА человеком, который будет формировать парламентскую коалицию. «Странно, если лидер проигравшего выборы списка (Ю.ЕХАНУРОВ является первым номером в списке Блока «Наша Украина») будет пытаться кого-то объединять», - считает Н.ТОМЕНКО.

По убеждению представителя БЮТ, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что окружение Президента продолжает держать его «в иллюзиях» относительно избирательного процесса, но нужно эти иллюзии развеивать, исправлять ошибки, выполнять положения законодательства о безотлагательном создании коалиции.

По информации Н.ТОМЕНКО, вчера на заседании политсовета «Нашей Украины» состоялся непростой разговор, и были высказаны разные позиции: «Так называемая бизнесовая часть партии призывает провести расширенные переговоры о коалиции с Партией регионов Украины, а политическая часть партии настаивает на выполнении предыдущих договоренностей о создании “помаранчевой” коалиции».

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Президент решил избрать Ю.ЕХАНУРОВА для переговорного процесса о создании коалиции в связи с тем, что БЮТ предложил вариант, чтобы представитель «Нашей Украины» Роман БЕССМЕРТНЫЙ стал спикером, Н.ТОМЕНКО сказал: возможно, эта ситуация связана с тем, что вчера Роману БЕССМЕРТНОМУ и Роману ЗВАРИЧУ «хватило мужества» признать победу на выборах Юлии ТИМОШЕНКО, и эти представители «Нашей Украины» слишком открыто и прямолинейно высказали тезис, о котором было договорено предварительно, - о том, что БЮТ имеет право предлагать своего представителя на должность премьера.

Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что уже сегодня никто из «Нашей Украины» о таком варианте не говорит, вместе с тем ищут другую, более сложную, формулу.

Представитель БЮТ в очередной раз подтвердил, что в случае создания коалиции «Нашей Украины» с Партией регионов БЮТ уйдет в оппозицию. «Если так – пусть бело-голубые миллионеры руководят», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его убеждению, если Президент будет слушать тех советников, которые настаивают на переговорах с Партией регионов, то на следующих выборах «Нашу Украину» будет ожидать результат еще более плачевный, чем на нынешних.