Янукович прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, программа визита предусматривает встречи В.Януковича с Президентом ОАЭ шейхом Халифой бин Заидом Аль Нагаяном, вице-президентом, премьер-министром шейхом Мухаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, а также наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нагаяном.

В Абу-Даби Президент Украины также примет участие в работе общего бизнес-форума.

По результатам визита будет подписан ряд двусторонних документов, в частности о предоставлении взаимной правовой помощи и сотрудничеству в авиационной отрасли.