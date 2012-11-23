Ивано-Франковский облсовет избрал себе нового председателя

Как передает корреспондент УНИАН с предложением избрать В.Скрипничука от имени фракций «Свобода», «Батьківщина», «Наша Украина», «Фронт Змін», «Народного руха Украины» и других выступил бывший председатель облсовета Александр Сыч.

Это была единственная предложенная и внесенная в бюллетень для тайного голосования кандидатура. В.Скрипничук выступил с речью, вопросов к кандидату не было, только выступления в его поддержку. За кандидатуру В.Скрипничука тайным голосованием проголосовали 84 депутата.

54-летний В.Скрипничук избирался трижды депутатом областного совета, член ВО «Свобода», воспитывает двух сыновей и дочь. До избрания председателем работал управляющим делами исполнительного аппарата областного совета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, на очередной сессии Ивано-Франковский областной совет прекратил полномочия председателя совета А.Сыча в связи с избранием его народным депутатом Украины по мажоритарному округу №83 (г. Ивано-Франковск) 28 октября 2012 года.

В целом, на выборах 28 октября 8 депутатов Ивано-Франковского облсовета были избраны народными депутатами Украины.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковский облсовет избраны 114 депутата. Действуют фракции: «Свободы», «Батьківщини», «Нашей Украины», «Украинской партии», «Фронту Змін», Партии регионов, «Народной партии», «УНП», партии «Возрождение», «Народного руха Украины», партии «УДАР» и внефракционные.