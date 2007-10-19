Ющенко пожелал внутренним войскам скорейшего перехода на контракт

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что не допустит использования Внутренних войск МВД Украины как заложников в политических играх.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед личным составом Внутренних войск в учебном центре Новопетровцы под Киевом, где были подведены итоги Всеукраинских соревнований подразделений Внутренних войск.

«Я не допущу использования вас как заложников в политических играх и не позволю вмешиваться в вашу деятельность», - заверил Президент.

По его словам, главной задачей Внутренних войск должна оставаться «защита людей в критических и обычных ситуациях». При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что последним таким примером помощи населению стала трагедия в Днепропетровске (взрыв бытового газа в 10-этажном жилом доме, унесшем жизнь 23 человек – УНИАН).

Также, обращаясь к личному составу Внутренних войск, Президент заметил, что таких спецподразделений нет больше в Украине.

Вместе с тем, В.ЮЩЕНКО заострил внимание командования Внутренних войск на дальнейшей подготовке личного состава.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сказал: «Учитывая особую роль Внутренних войск, желаю скорейшего перехода Внутренних войск на контрактную основу».

При этом глава государства отметил, что в вопросе подготовки Внутренних войск «нашими ориентирами считаю лучшие европейские стандарты, которые демонстрируют страны Евросоюза и НАТО.

В контексте последнего своего тезиса В.ЮЩЕНКО в который раз отметил, что Украина и в дальнейшем будет держать курс на интеграцию в эти структуры.

Также он заверил, что лично будет уделять пристальное внимание материально-техническому и финансовому обеспечению Внутренних войск.

После выступления Президента Украины состоялось награждение государственными отличиями офицеров Внутренних войск, а также около 10 военнослужащих, сдавших все необходимые нормативы.