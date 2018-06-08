Коалиционное соглашение: силовой блок в обмен на все?

Коалиционное соглашение Блока Юлии Тимошенко и Блока “Наша Украина” – Народная самооборона” подписали соответственно Юлия Тимошенко и… аноним. В двух документах, опубликованных на сайтах БЮТ и НУ–НС, в качестве второй стороны фигурирует «Глава Политсовета Блока “Наша Украина” – Народная самооборона”. Безо всяких там фамилий.

Но это мелочь. Интересны, по большому счету, две вещи. Во-первых, 105-страничный (со всеми дополнениями) документ, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, практически ничем не отличается от своего прообраза – Соглашения об объединенной оппозиции, которое Тимошенко и Балога подписали в феврале 2006-го. Почему же коалиционное соглашение переделывали так долго, если фактически ничего не переделали?

А во-вторых, в договоре о демкоалиции закреплены в подавляющем большинстве все те позиции, по которым Виктор Ющенко долго и упорно «ругался» с Виктором Януковичем и его Кабмином.

Прежде всего, это вопрос о том, кто должен определять вопросы внутренней и внешней политики. В свое время, эта тема стала частью «войны законов» между Секретариатом Президента и парламентской коалицией. «Антикризисной», она же – «национального единства». Первые настаивали на том, что это – прерогатива Президента, вторые тщились отдать стратегическое планирование политики в сферу коалиции – правительства. И вот в договоре о демкоалиции обнаруживается пункт: «основы внутренней и внешней политики Украины на срок полномочий Верховной Рады Украины, в которой действует парламентское большинство, сформированное субъектами, подписавшими это соглашение, принимаются консолидированным голосованием Коалиции». То есть коалиция, где подавляющий перевес в 2/3 имеет Тимошенко, будет определять основы внутренней и внешней политики. Ющенко отводится только право совещательного голоса. В смысле, с ним обязались консультироваться.

Кстати, точно такой же пункт содержался и в соглашении об объединенной оппозиции Тимошенко–Балоги.

Далее: соглашение о демкоалиции предусматривает «принятие решения о вступлении Украины в НАТО по итогам всеукраинского референдума». Это был еще один камень, который сторонники Януковича то и дело радостно подбрасывали в огород к Ющенко. Хотя вопрос с НАТО давно закреплен в документах, определяющих основы внешней политики Украины.

Сюда же можно добавить и то, что участники демкоалиции в соглашении обязались ратифицировать договоры об участии Украины в Едином экономическом пространстве. На условиях, которые отвечают национальным интересам Украины. И при условии создания зоны свободной торговли без каких бы то ни было исключений. Это и вовсе дело давнее. Но и тут помаранчевые с бело-синими немало «приятных слов» друг другу сказали.

Также непонятным осталось, в чем именно Ющенко и Янукович не сошлись во взглядах на закон о Кабинете министров. В соглашении о демкоалиции указано, что в новой редакции закона будет предусмотрено, что к полномочиям Кабмина, в том числе, относятся:

- формирование государственной политики, определение курса реализации внутренней и внешней политики государства;

- выполнение программных целей и заданий Коалиции (заметьте, не президентской программы!);

- введение конституционного механизма контрассигнации.

Опять-таки, если вспомнить период законодательных войн Президента с премьером (пока премьером), попытка Януковича ввести механизм контрассигнации, который предусматривает обязательное визирование распоряжений Президента «профильным министром», вызвала волну возмущения в СП. В частности, утверждалось, что, не получив «визы», Президент фактически потеряет возможность реализовывать свою предвыборную программу.

Кстати, из коалиционного договора (в сравнении с февральскими обязательствами) исчезло положение об «отделении политических функций министров от административных». Что из этого может следовать, наверное, долго объяснять не надо.

Ющенко, согласно коалиционному договору, лишится такой части вертикали президентской власти, как районные государственные администрации. А полномочия областных будут сведены к контролю над соблюдением законодательства и распоряжений Президента и Кабмина.

Зато Кабмин Тимошенко получит в свое распоряжение пока еще не возобновленный институт государственных секретарей, подчиненный непосредственно Кабмину, что фактически позволит ей выстроить собственную вертикаль.

Но и этим рост влияния правительства не ограничивается. Есть и такой пункт: «Коалиция (в парламенте) поддерживает только те законопроекты и постановления, которые прошли согласование в Правительстве, консенсусом в Совете Коалиции и отвечают содержанию Соглашения о создании Коалиции», Заметьте, о том, что делать с законопроектами, предложенными Президентом, но по тем или иным причинам не согласованными с премьером Тимошенко, не упоминается ни словом. Или подразумевается, что Ющенко теперь должен будет сделать все для того, чтобы процесс согласования его законодательных инициатив в Кабмине прошел удачно?

Еще один рычаг, который получила в свое распоряжение Юлия Владимировна, – фактическое введение в Кабмине императивного мандата! Это в придачу к закону об императивном мандате для нардепов. Который НУ–НС и БЮТ обязались принять в парламенте. Регламент коалиции предусматривает, что никто из участников коалиции не может «публично дискредитировать» официальные решения «органов Коалиции, Кабинета министров и должностных лиц». Принятые решения являются обязательными для исполнения всеми чиновниками и депутатами. Неприятие курса коалиции либо отказ выполнять решения автоматически влечет увольнение. Либо «по собственному», либо в течение двух недель решением коалиции. То есть права на собственное мнение у членов Кабмина и нардепов из большинства фактически уже нет.

Еще в договоре о демкоалиции четко закреплено, что на пост премьер-министра будет внесена кандидатура именно Юлии Тимошенко и никто иной. Что делать, если эта кандидатура не наберет достаточного числа голосов, или же если у Ющенко (как в прошлый раз) возникнет необходимость снять Тимошенко с поста премьера, – в документе не указано. Следуя логике текста, очевидно, опять вносить кандидатуру Тимошенко?..

В обмен на все эти уступки Виктор Ющенко, о чем неоднократно звучали пафосные заявления как из рядов НУ–НС, так и из БЮТ, получает «контроль над силовым блоком». В чем же он выражается? Вот цитата из договора:

«Министр иностранных дел, министр обороны, Генеральный прокурор, Глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины предлагаются, в соответствии с Конституцией, Президентом».

То есть Ющенко получил всего лишь гарантии соблюдения его собственного конституционного права?!

И еще один – не самый важный момент, но принципиальный для Виктора Андреевича. Снятие депутатской неприкосновенности, что обещал Президент лично и на чем была построена вся агитационная кампания НУ–НС. В коалиционном договоре предусмотрена замена в Конституции «института депутатской неприкосновенности институтом парламентского иммунитета». К великому сожалению, никаких пояснений авторы документа к этому не присовокупили. А было бы весьма интересно почитать, чем же таким принципиальным отличается «депутатская неприкосновенность» от «парламентского иммунитета». Кроме названия, конечно. И не получится ли так, что на следующих выборах (а они, скорее всего, будут президентскими) Виктору Андреевичу припомнят эту подмену понятий?

Впрочем, у нынешней (пардон, пока еще будущей) оппозиции значительно больше оснований посыпать голову пеплом. Закон об оппозиции в редакции БЮТ, который участники коалиции обязались принять, не гарантирует меньшинству даже тех прав, что были у него недавно. Например, права возглавлять «традиционно оппозиционные» комитеты Верховной Рады. Как-то бюджетный, регламентный и так далее.

Судя по тексту коалиционного соглашения, Юлия Тимошенко как будущий премьер в итоге получит возможность выстроить весьма неслабую вертикаль исполнительной власти, подчиненной только Кабмину. Получит гарантии безоговорочного продвижения ее законодательных инициатив, влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины и много «мелких» бонусов в придачу.

А Виктор Ющенко – ответственность за силовой блок, который, честно говоря, для каждого премьера был таким себе «чемоданом без ручки» – и нести неудобно, и бросить нельзя. Вечно там если не скандал с уголовным уклоном, так просто скандал случается.

Интересно, считает ли сам Ющенко это равноценным обменом? Особенно с учетом президентских выборов, которые уже не за горами?

Елена Перегуда