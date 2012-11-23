К Луценко в колонию приедут послы США и ЕС
15:16, 23 ноября 2012Политика
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Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко в Менской колонии 26 ноября посетят послы США и ЕС.
Тюремщики дали разрешение на свидание
Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в Менской исправительной колонии в понедельник, 26 ноября, планируют посетить посол США в Украине Джон Теффт и посол Евросоюза в Украине Ян Томбински.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».
Как отметили в пресс-службе, оба посла уже получили разрешения на встречу с Ю.Луценко от Государственной пенитенциарной службы Украины.
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