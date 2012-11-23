К Луценко в колонию приедут послы США и ЕС

Экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко в Менской исправительной колонии в понедельник, 26 ноября, планируют посетить посол США в Украине Джон Теффт и посол Евросоюза в Украине Ян Томбински.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии «Народная Самооборона».

Как отметили в пресс-службе, оба посла уже получили разрешения на встречу с Ю.Луценко от Государственной пенитенциарной службы Украины.