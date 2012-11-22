Луценко думает, что скоро Азаров прилетит к нему в колонию на вертолете

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после судебного заседания Апелляционного суда Киева, который своим решением подтвердил законность приговора, вынесенного ему Печерским райсудом Киева по делу о слежке за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.

По словам Ю.Луценко, «в СИЗО, при всей ограниченности пространства, лучше психологически атмосфера. В Менской колонии намного больше пространства, хотя мне построили тюрьму в тюрьме, практически на территории лагеря простроили отдельное помещение, где содержат 5 человек. Мне, например, запрещается выходить в столовую. У нас даже мусор выносят в сопровождении конвоя. Там персонал колонии настолько запуган, что боится пошевелиться. Просто человеческое общение очень трудно дается».

Говоря о работе в колонии, экс-министр отметил, что «никогда не любил абсурдную работу, которая не имеет никакого смысла, а там это происходит. Хотя, с другой стороны, это полезно. После того, как мои перчатки стали политическим оружием, нас перевели на поклейку конвертов. Вот два дня не было бумаги, гривня упала, конвертация экономики остановилась, поэтому я просто переживаю, чтобы меня здесь долго не задержали – чтобы гривня не скатилась совсем».

«Между прочим, - продолжил с иронией Ю.Луценко, - возле нашего лагеря есть вертолетная площадка. Я уже думаю, может, Азаров скоро прилетит совещаться, как поднимать ВВП через наши конверты. Поэтому мое нахождение здесь (в Киеве - УНИАН) ставит под угрозу азаровскую экономику».

Отвечая на уточняющий вопрос, заставляют ли его клеить конверты, экс-министр ответил: «Меня не заставляют, я написал заявление, что согласен на любую работу, не связанную с Партией регионов и Генпрокуратурой. Мне сказали клеить конверты, я их клею. Тысячу уже наклеил».

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко Печерским райсудом Киева был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка.

Ю.Луценко подал апелляционную жалобу на этот приговор Печерского районного суда Киева, которую Апелляционный суд начал рассматривать 20 ноября.

В тот день Ю.Луценко привезли в Киев из Менской исправительной колонии №91 (Черниговская область), где он отбывает наказание. До оглашения приговора Ю.Луценко находился в Лукьяновском СИЗО в Киеве.

Сегодня, 22 ноября, этот Апелляционный суд Киева огласил решение, которым оставил без изменений приговор экс-министру внутренних дел по уголовному делу об организации слежки.