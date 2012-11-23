Могилев поведал нардепам, как решить проблемы крымчан

Такое мнение озвучил Председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев на встрече с народными депутатами Украины, избранными по одномандатным мажоритарным округам в Крыму.

«Я убежден, если мы будем работать единой командой, мы выполним наказы крымчан и сделаем Крым процветающим регионом. Это наша основная задача», — обратился Анатолий Могилев к народным депутатам.

Для оперативного решения региональных проблем необходимо постоянное взаимодействие народных депутатов с громадой и органами власти в округах. «Вы должны постоянно работать с депутатами на местах, аккумулировать проблемы своего округа и поднимать их в Верховной Раде Украины. Оправдывать доверие людей можно только конкретными делами», — убежден Анатолий Могилев.

Глава Совета министров также подчеркнул, что крымчане рассчитывают на активные законодательные инициативы народных депутатов. В парламенте страны прошлого созыва работала Временная специальная комиссия по вопросам Крыма, которая на деле доказала свою эффективность. Председатель крымского правительства поддержал инициативу Бориса Дейча по созданию специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам Крыма и в этом созыве. «В прошлом созыве эффективно работала Временная специальная комиссия парламента Украины по вопросам АРК под руководством Бориса Дейча, а Елена Нетецкая была секретарем комиссии. Я уверен, что практика консолидированной работы в парламенте Украины нового созыва укрепится, а наработанная база даст ощутимые результаты», - отметил Анатолий Могилев.

Народные депутаты от Крыма должны представлять интересы крымчан в ключевых парламентских комитетах. «Безусловно, необходимо, чтобы во всех ключевых парламентских комитетах были крымские представители, которые могли бы отстаивать и аргументировать важные для Крыма законодательные акты», — сказал Анатолий Могилев.

В рамках диалога была достигнута договоренность проводить такие встречи регулярно.

Напомним, сегодня 23 ноября Председатель Совета министров в формате открытого диалога провел встречу с народными депутатами, избранными по одномандатным мажоритарным округам в Крыму.

Во встрече приняли участие Борис Дейч, Сергей Брайко, Григорий Груба, Виталина Дзоз, Валентина Лютикова, Елена Нетецкая, Александр Нечаев и Олег Параскив.