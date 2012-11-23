Задержанных на Майдане активистов отпустили до суда

07:45, 23 ноября 2012
Политика
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Задержанных во время празднования годовщины Оранжевой революции на Майдане после вмешательства народного депутата отпустили из Шевченковского райотдела милиции.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Украинской правды".

У всех задержанных взяли объяснения и составили протоколы о правонарушении. Правоохранители инкриминируют им переход дороги в неположеном месте и невыполнение законных требований работников милиции.

Кроме того, были составлены админпротоколы за нарушение порядка проведения мирных мероприятий на организаторов акции Николая Кохановского и Сергея Мельниченко.

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Как сообщили "Украинской правде" источники в правоохранительных органах, задержанных должны были держать до  суда, который состоится в пятницу.

В четверг во время празднования годовщины Оранжевой революции были задержаны семь человек. Среди них был гражданин России.

Позже выяснилось, что одного человек задержали случайно, когда он прогуливался по Майдану.

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