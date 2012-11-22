Милиция на Майдане задержала пятерых активистов

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, часть участников акции выступила с инициативой перейти на противоположную сторону Крещатика прямо по проезжей части и установить неподалеку от Монумента Независимости палатку.

На это отреагировали представители правоохранительных органов, которые выстроились шеренгой и не допустили выхода участников акции на проезжую часть Крещатика.

В ходе инцидента и после его завершения милиция задержала 4 человек, среди которых активисты Коалиции участников помаранчевой революции (КУПР).

Позже милиция задержала еще одного участника акции, мужчину двое сотрудников «Беркута» взяли под руки у пешеходного перехода и запихнули в автозак.

Остальные участники акции, около 100 человек, которые находились возле здания Главпочтамта, пытались его освободить, однако бойцы «Беркута», не применяя силы, выстроившись в шеренгу и создав таким образом заслон, не позволили им этого сделать.

В настоящее время ситуация на Майдане Независимости спокойная. У здания Главпочтамта, где акция проходила изначально, находится около 100 человек. Собравшиеся скандируют "Банду вон!", "Милиция с народом" и другие лозунги.

Всех задержанных доставили в Шевченковский райотдел.

Милиция пообещала отпустить всех пятерых задержанных за мелкое хулиганство на Майдане после составления протокола.