Пресс-конференция в УНИАН о формировании политической системы (трансляция на 5 канале)

19 октября в 15-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Формирование политической системы: завершение выборов и конституционная реформа в Украине”. В работе примет участие советник Президента Украины Степан Гавриш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.