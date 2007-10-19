Пресс-конференция в УНИАН о формировании политической системы (трансляция на 5 канале)
07:52, 19 октября 2007Политика
503 0
19 октября в 15-30 в УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Формирование политической системы: завершение выборов и конституционная реформа в Украине”. В работе примет участие советник Президента Украины Степан Гавриш (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter