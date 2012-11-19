В Европарламенте сомневаются, что украинская власть опомнится

Настроения в Брюсселе мрачные, сообщает Deutsche Welle.

Европейские депутаты сейчас лишь разводят руками, когда говорят об Украине. "Украинские политики и олигархи должны были бы, наконец, задуматься над тем, стоит ли продолжать в том же духе, находясь под угрозой потери власти или состояний из-за отсутствия в Украине правового государства", - заметил в разговоре с Deutsche Welle представитель фракции Европейской народной партии в Европарламенте Михаэль Галер.

Однако Украина пока еще движется другим путем: международные наблюдатели крайне критично отозвались о последних выборах в Верховную Раду. Их вывод: демократия проиграла. Евродепутат из группы "Зеленые/Свободный альянс" Ребекка Хармс отметила, что такого же мнения придерживаются и в Европарламенте. По ее словам, "этот факт будет отображен в оценке выборов Европарламентом".

В то же время, Р.Хармс отметила и то, что во время выборов выгодно отличило Украину от ее соседей - России и Беларуси. «Речь идет об участии в избирательной гонке новых партий, которые обеспечили украинцам возможность выбора", - говорит евродепутат.

Впрочем, до сих пор все призывы относительно демократических реформ в Украине фактически остались без ответа. Евродепутат М.Галер, который имеет опыт общения с представителями украинской власти, сомневается, что они вдруг опомнятся. Его коллега по фракции Элмар Брок поставил вопрос ребром: "Нам что, отречься от европейских ценностей, чтобы Украина с нами разговаривала?". Он отметил, что европолитики будут обращать особое внимание на восприятие Украиной европейских ценностей.

Выход Украины на уровень европейских принципов демократии и правового государства тормозит определенная группа украинских политиков, считает Р.Хармс. "Согласно отчету Пэта Кокса и Александра Квасневского, обнародованному еще до выборов, в украинской политике до сих пор случается такой тип деятелей как "homo sovieticus". Именно для такого типа политиков, по мнению Р.Хармс, разговоры о правовом государстве - это пустой звук.

Уже в понедельник, 19 ноября, на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза пойдет разговор о политическом будущем Украины в отношениях с ЕС. Решение по результатам обсуждения Совет примет уже в декабре. Кроме того, в декабре Украину ждет и резолюция Европейского парламента, которая будет базироваться на оценке наблюдателей за парламентскими выборами.

Судя по настроениям в ЕС, надеяться на успешность для Украины как заседания Совета министров иностранных дел ЕС, так и решения Европарламента не стоит. "Оценка выборов станет тенью, которая накроет дискуссию о реализации Евросоюзом политики соседства относительно Украины", - заявила Р.Хармс.