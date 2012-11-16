"Свобода" в Харькове провела марш в защиту нации

Как передает корреспондент УНИАН, в 17 часов около 120 активистов ВО «Свобода» и ее сторонников, в основном из числа студенческой молодежи, начали шествие и прошли от улицы 23 Августа по проспекту Ленина к памятнику Тарасу Шевченко в центре Харькова, где провели митинг.

Активисты несли в руках символику «Свободы», государственные флаги, а также лозунги с надписями: «Чужак - угроза нации!», «Слободской край - бандеровский!». Участники шествия периодически скандировали: «Слава нации!», «Бандера прийде – порядок наведе!», «Пам'ятай, чужинець, тут господар – українець!», «Зупинимо міграцію – врятуємо націю!».

Пройдя половину пути, участники марша зажгли факелы.

Работники милиции с самого начала акции сопровождали ее участников, которые двигались по тротуарам. Движение транспорта в течение шествия нигде не прекращалось.

Выступающие на митинге осудили политику нынешней власти, которая, по их мнению, «не защищает украинцев», и призвали «прекратить уничтожение украинской нации». «Политика власти направлена на уничтожение украинцев и заселение их земли чужаками», - было заявлено в одном из выступлений.

Акция прошла без эксцессов, нарушений общественного порядка не было. В то же время работниками милиции было зачитано письмо о запрете марша и составлен административный протокол на ответственного за проведение акции.

По теме: "Свобода" заявляет, что проведет марш вопреки запрету

Комментируя события, председатель Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игорь Швайка сказал в интервью корреспонденту УНИАН, что, несмотря на запрет, его организации удалось провести мероприятия. «Была подана альтернативная заявка, и мы провели марш и митинг», - сказал лидер харьковской «Свободы».

При этом он осудил действия правоохранителей, считая, что милиция сегодня «действует не в интересах Украины».

Характеризуя акцию, И.Швайка отметил, что «это была презентация нашего проекта программы противодействия нелегальной миграции и минимизации миграционных процессов на демографическую ситуацию в Украине».

«Этот проект «Свобода» будет подавать как законопроект на рассмотрение Верховной Рады», - сообщил И.Швайка.

Говоря об участниках акции, он сказал, в частности, что они, особенно студенты, «на себе испытывают социальную несправедливость». «Наши студенты жалуются, в частности, их гораздо хуже обеспечивают жильем, чем иностранных студентов, и это так», - сказал И.Швайка. «Но, - добавил он, - это лишь ничтожная часть проблем, связанных с нелегальной миграцией, и наша сегодняшняя акция имеет целью привлечь к ним внимание».

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск Харьковского городского совета к областной организации ВО «Свобода» о запрете марша против нелегальной миграции.