"Свобода" заявляет, что проведет марш вопреки запрету

Соответствующее решение принял Харьковский окружной админсуд, удовлетворив административный иск Харьковского городского совета к облорганизации партии.

12 ноября Харьковский горсовет во время заседания согласительной комиссии решил не допустить проведения марша и митинга после него, во время которого предполагалось представить программу противодействия нелегальной миграции, разработанную "Свободой".

Горсовет мотивировал запрет проведением ремонтных работ по улице Сумской, которая находится в нескольких километрах от места проведения мероприятия.

"В горсовете заявили, что проведение марша "помешает движению транспорта", - цитирует Украинская правда.

В то же время, как отмечает "Свобода" 7 ноября Компартия провела марш по улице Сумской, несмотря на ее ремонт в двух местах.

"Ни один марш против нелегальной миграции, инициированный "Свободой", начиная с 2009 года, не происходил без предварительной судебной волокиты", - подчеркивается в заявлении.

"Свобода" заявляет о намерении вопреки данным препятствиям провести марш и митинг.