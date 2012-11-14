"Свобода" заявляет, что проведет марш вопреки запрету
Харьковской облорганизации партии "Свобода" запретили проведение запланированного на 16 ноября марша против нелегальной миграции.
Соответствующее решение принял Харьковский окружной админсуд, удовлетворив административный иск Харьковского городского совета к облорганизации партии.
12 ноября Харьковский горсовет во время заседания согласительной комиссии решил не допустить проведения марша и митинга после него, во время которого предполагалось представить программу противодействия нелегальной миграции, разработанную "Свободой".
Горсовет мотивировал запрет проведением ремонтных работ по улице Сумской, которая находится в нескольких километрах от места проведения мероприятия.
"В горсовете заявили, что проведение марша "помешает движению транспорта", - цитирует Украинская правда.
В то же время, как отмечает "Свобода" 7 ноября Компартия провела марш по улице Сумской, несмотря на ее ремонт в двух местах.
"Ни один марш против нелегальной миграции, инициированный "Свободой", начиная с 2009 года, не происходил без предварительной судебной волокиты", - подчеркивается в заявлении.
"Свобода" заявляет о намерении вопреки данным препятствиям провести марш и митинг.