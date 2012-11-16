УДАР выдвинул на пост мэра Енакиево известного блогера

Партия «УДАР Виталия Кличко» выдвинула своего кандидата на пост мэра города Енакиево в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного штаба партии «УДАР», кандидатом от партии стал донецкий журналист и известный блоггер Денис Казанский.

Согласно сообщению, 15 ноября в территориальную комиссию были поданы все необходимые для регистрации кандидата документы.

В то же время, как сообщили УНІАН в Донецкой областной организации Партии регионов, 13 ноября Енакиевская городская конференция Партии регионов выдвинула на должность Енакиевского городского головы Валерия Олейника.

Напомним, 19 октября интернет-СМИ распространили видео, на котором 18 октября во время посещения родной школы в г. Енакиево Президент Украины Виктор Янукович публично назвал В.Олейника новым мэром Енакиево.

На видео глава государства, войдя в класс к младшекласникам, подозвал к себе В.Олейника, который сопровождал его в поездке по городу, и объявил школьникам: «Знаете, кто это такой, ребята? Нет? Мэр города Енакиево. Вот теперь будете знать. Ясно? Недавно начал работать».

Справка УНИАН. Причиной для внеочередных выборов стала смерть мэра Енакиево Сергея Рухадзе, который скончался в августе 2012 года после перенесенного инсульта. Выборы нового мэра назначены на 16 декабря 2012 года.