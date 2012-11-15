Обама говорит, что амуры экс-главы ЦРУ не несут угрозы нацбезопасности
Президент США Барак Обама заявил, что «нет доказательств» того, что скандал вокруг бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса угрожает национальной безопасности.
Так на первой после переизбрания пресс-конференции американский лидер прокомментировал события, повлекшие отставку руководителя спецслужбы - внебрачную связь генерала с журналисткой Полой Бродвелл и опасения, что это могло привести к разглашению секретной информации, пишет Радио Свобода.
Обама также заявил, что его администрация будет сотрудничать с Конгрессом в расследовании сентябрьского нападения на консульство США в Ливии.
Как сообщал УНИАН, о внебрачной связи главы ЦРУ Дэвида Петреуса стало известно из-за расследования, которое ФБР начало через письма с угрозами, отправленные одной женщиной другой. По данным СМИ автором писем была биограф Петреуса Пола Бродвелл. У Бродвелл был роман с директором ЦРУ, однако она видела в другой женщине, чье имя не называется, угрозу их отношениям. Женщина несколько месяцев назад пожаловалась в ФБР на письма Бродвелл.
ФБР стало изучать электронную почту Бродвелл и выявило переписку Бродвелл и Петреуса. ФБР узнало, что Бродвелл известна секретная информация, однако ее источником, по мнению следователей, был не Петреус. Никаких обвинений в утечке информации предъявлять бывшему главе ЦРУ не планируется.