Обама говорит, что амуры экс-главы ЦРУ не несут угрозы нацбезопасности

Так на первой после переизбрания пресс-конференции американский лидер прокомментировал события, повлекшие отставку руководителя спецслужбы - внебрачную связь генерала с журналисткой Полой Бродвелл и опасения, что это могло привести к разглашению секретной информации, пишет Радио Свобода.

Обама также заявил, что его администрация будет сотрудничать с Конгрессом в расследовании сентябрьского нападения на консульство США в Ливии.

Как сообщал УНИАН, о внебрачной связи главы ЦРУ Дэвида Петреуса стало известно из-за расследования, которое ФБР начало через письма с угрозами, отправленные одной женщиной другой. По данным СМИ автором писем была биограф Петреуса Пола Бродвелл. У Бродвелл был роман с директором ЦРУ, однако она видела в другой женщине, чье имя не называется, угрозу их отношениям. Женщина несколько месяцев назад пожаловалась в ФБР на письма Бродвелл.

ФБР стало изучать электронную почту Бродвелл и выявило переписку Бродвелл и Петреуса. ФБР узнало, что Бродвелл известна секретная информация, однако ее источником, по мнению следователей, был не Петреус. Никаких обвинений в утечке информации предъявлять бывшему главе ЦРУ не планируется.