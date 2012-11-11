СМИ выяснили, как ФБР вышло на секс-скандал с экс-главой ЦРУ

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, которые подтверждают и источники других СМИ, автором писем была биограф Петрэуса Пола Бродвелл.

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У Бродвелл был роман с директором ЦРУ, однако она видела в другой женщине, чье имя не называется, угрозу их отношениям. Женщина несколько месяцев назад пожаловалась в ФБР на письма Бродвелл. ФБР стало изучать электронную почту Бродвелл. Как пишет The Washington Post, обнаружив переписку Бродвелл и Петрэуса, следователи испугались, что его аккаунт был взломан. Однако допросы показали, что у них был роман.

Расследование, подчеркнул источник The New York Times, началось с двух женщин, а на директора ЦРУ ФБР вышло позже. "Мы были поражены", - сказал источник газеты.

Взаимоотношения Петрэуса с второй женщиной не уточняются. Известно лишь, что она не является членом его семьи и не работает в правительстве США.

Кроме того, ФБР узнало, что Бродвелл известна секретная информация, однако ее источником, по мнению следователей, был не Петрэус. Никаких обвинений в утечке информации предъявлять бывшему главе ЦРУ не планируется.