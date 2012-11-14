Политолог Тарас Кузьо не отрицает своего сотрудничества с Ridge Consulting

«Да, я писал материалы, я писал статьи... Я писал две статьи в месяц и все... О выборах, о политической ситуации в Украине», - сказал Кузьо, сообщает «Укринформ».

По его словам, как журналист он имел право это делать. «Ученый, я думаю, может не будет это делать, но журналист может... Почему не может? Зависит от того, что пиар-агентство будет от него требовать, чтобы он писал. Но они этого никогда не говорили. Я писал, что хочу», - отметил Кузьо.

Он добавил, что Ridge Consulting была одной из западных структур, которые работали для экс-премьера Юлии Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в сети появился сайт nemyrialeaks.com.

На этом ресурсе, по утверждению его авторов, опубликованы копии документов о сотрудничестве британской Ridge Consulting с «Батькивщиной». Там также упоминаются фамилии Григория Немыри как человека, отвечающего в руководстве партии за международные связи, и канадского политолога Тараса Кузьо. Кроме того, на сайте представлены ​​документы, где содержится информация о счетах, выписанных на «Mr. H. Nemyria», которым, если судить по ним, оплачивались пиар-услуги британской компании и отчеты пиарщиков о проделанной работе.