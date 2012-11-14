В британской PR-компании отказываются сообщать детали сотрудничества с "Батькивщиной"

Об этом он сказал во вторник во время телефонного разговора, сообщает "Укринформ".

"Я ничего не уточняю. Информация, которая появилась в сети (речь идет о сайте nemyrialeaks.com - ред.) частично является неточной и получена незаконным путем. Я не собираюсь отвечать на любые вопросы", - подчеркнул Н.Пети.

Для получения всех ответов он рекомендовал обратиться к пресс-секретарю Г.Немыри Наталье Лысовой, продиктовав номер ее мобильного телефона.

Накануне СМИ обращались к Н.Лисовои с просьбой прокомментировать появление в сети интернет сайта с информацией о лоббистской деятельности Г.Немыри, который отвечает за пиар Юлии Тимошенко в западных СМИ. "Это продолжение черного пиара против оппозиции и господина Немыри, в частности. В нем нет никакого смысла, а потому и комментировать это мы не будем", - коротко ответила Лысова.

Напомним, в начале ноября, в сети интернет появился сайт nemyrialeaks.com. В частности, в копиях документов, размещенных на нем, содержится информация о счетах, которыми, по утверждению авторов, четыре года Г.Немыря оплачивал из своих оффшоров пиар-услуги британской компании Ridge Consulting. Также здесь размещены копии отчета британцев о своей работе и документов по оплате приезда в Украину британских PR-специалистов.