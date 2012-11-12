Председатель КИУ: перевыборы могут и не назначить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

«Сейчас ситуация такова, что эти перевыборы могут не назначать сколько угодно. Они вышли за рамки правового поля. Не будет изменен закон – никто ничего не будет делать, и Рада так может работать всю свою каденцию», - сказал А.Черненко.

По его мнению, нужно политическое давление и общественное мнение, чтобы повторные выборы назначили как можно скорее.

Сегодня сложно спрогнозировать, когда именно они состоятся, потому что «сегодня закон об этом не говорит», сказал А.Черненко и отметил, что вряд ли это произойдет до Нового года или в январе.

«Нужно хотя бы два месяца на кампанию. Соответственно, если кампания стартует в середине или в конце января, то выборы в середине или в конце марта пока еще выглядят наиболее приемлемо с точки зрения политического срока», - сказал он.

По теме: Яценюк заявляет, что оппозиция не боится повторных выборов

А.Черненко напомнил, что это будет абсолютно новая избирательная кампания, и КИУ будет отслеживать, чтобы те «фальсификаторы, которые сегодня были в комиссиях», туда снова не попали.

«На эти округа пойдут и те, кто принимал участие в них, и те, кто принимал участие в других округах, в партийных списках и не прошел», - сказал А.Черненко и отметил, что «некоторые политики» уже очень интересуются этими округами.

Также А.Черненко выразил убеждение, что «психологическое преимущество» на этих выборах будут иметь кандидаты от оппозиции. «Потому что они, фактически, во всех этих округах кампанию выиграли», - сказал он и отметил, что к этим 5 проблемным округам будет приковано максимальное внимание международных наблюдателей, самих кандидатов и СМИ.

Кроме того, считает он, смешанная система дискредитировала себя: мажоритарная система – это «зло для Украины», а система закрытых партийных списков не оправдала себя.

В то же время, большим достижением избирательного закона А.Черненко считает невозможность снятия кандидатов в депутаты с регистрации.

По его мнению, в 2002 году, когда выборы также проходили по этой системе, не было таких скандалов с подсчетом голосов, потому что тогдашний закон позволял отменять регистрацию кандидатов в депутаты перед выборами.

По теме: Часть мажоритарщиков от оппозиции отказываются идти на перевыборы

«Оппозиционеры очень часто по надуманным поводам просто были сняты с регистрации, они не доходили до выборов, выборы проходили спокойно, считали спокойно, потому что фактически конкуренция была снята еще перед выборами», - объяснил А.Черненко.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что повторные выборы народных депутатов по мажоритарной системе в пяти проблемных округах могут состояться не ранее марта.

В свою очередь, член ЦИК Михаил Охендовский напомнил, что государственный бюджет на 2012 год не предусматривает бюджетных назначений на проведение повторных выборов. "Надеемся, что соответствующие расходы будут учтены во время рассмотрения Верховной Радой проекта бюджета на 2013 год", - сказал М.Охендовский. В то же время, по его словам, ЦИК еще не определял объем финансовых ресурсов, которые необходимы для проведения повторных выборов.