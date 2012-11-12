Яценюк заявляет, что оппозиция не боится повторных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая в Киеве на митинге возле здания ЦИК.

«Мы не боимся повторных выборов, поскольку знаем, что победа наша общая будет за нами», - отметил А.Яценюк.

В то же время он в очередной раз отметил, что Объединенная оппозиция намерена обратиться в Европейский суд по правам человека относительно фальсификаций на парламентских выборах.

«Мы обратимся в Европейский суд по правам человека. Мы понимаем, что на это уйдет не один день, не один месяц», - сказал он.

В то же время лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в своем выступлении подчеркнул, что оппозиционные силы будут требовать в парламенте заменить некоторых членов ЦИК и наказать тех, кто совершал фальсификации на выборах в интересах провластных кандидатов. По убеждению О.Тягнибока, в состав обновленного ЦИК должно войти пропорциональное количество представителей, как от оппозиции, так и от власти.

«Это будет честно, правильно и справедливо», - сказал О.Тягнибок.