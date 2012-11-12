Яценюк заявляет, что оппозиция не боится повторных выборов
Председатель совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что оппозиция не боится проведения повторных выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая в Киеве на митинге возле здания ЦИК.
«Мы не боимся повторных выборов, поскольку знаем, что победа наша общая будет за нами», - отметил А.Яценюк.
В то же время он в очередной раз отметил, что Объединенная оппозиция намерена обратиться в Европейский суд по правам человека относительно фальсификаций на парламентских выборах.
«Мы обратимся в Европейский суд по правам человека. Мы понимаем, что на это уйдет не один день, не один месяц», - сказал он.
В то же время лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в своем выступлении подчеркнул, что оппозиционные силы будут требовать в парламенте заменить некоторых членов ЦИК и наказать тех, кто совершал фальсификации на выборах в интересах провластных кандидатов. По убеждению О.Тягнибока, в состав обновленного ЦИК должно войти пропорциональное количество представителей, как от оппозиции, так и от власти.
«Это будет честно, правильно и справедливо», - сказал О.Тягнибок.