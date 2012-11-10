Часть мажоритарщиков от оппозиции отказываются идти на перевыборы

Кандидаты от оппозиции в мажоритарных округах № № 94, 132, 194, 197 и 223 возмущены решением ЦИК о повторных выборах и отмечают незаконность действий Центральной избирательной комиссии.

Из пяти кандидатов двое категорически не согласны на переголосование. Об этом они сообщили в комментариях ZN.UA.

Член партии «Фронт змін», кандидат то Объединенной оппозиции Виктор Романюк (94-й округ, Обухов) считает, что ЦИК своим решением продемонстрировала некомпетентность и халатное отношение к выполнению служебных обязанностей.

«Зачем проводить повторные выборы в 94-м округе, когда результат выборов известен? Есть все протоколы УИК и все бюллетени. Такие действия - полная профанация этого органа! Если ЦИК не приняла протокол ОИК, этот орган имеет все правовые основания просто пересчитать бюллетени и поставить в истории точку, а не заниматься саботажем», - заявил Романюк.

Однако на вопрос о намерении принять участие в повторных выборах кандидат заверил: «Иначе и быть не может, буду идти к победе».

Член ВО «Батькивщина» Аркадий Корнацкий (132-й округ, Первомайск) отметил, что в его округе нет никаких препятствий для объявления победителя выборов. «ЦИК должен только выполнить то, что прописано на такой случай в законе из-за невозможности окружной избирательной комиссии обеспечить установление итогов голосования ЦИК обязана принять функции ОИК на себя. то есть взять протоколы участковых избирательных комиссий и суммировать цифры, которые в них стоят», - подчеркнул он.

«Я не только не боюсь повторных выборов, но и обязательно приму в них участие. Но убежден: перевыборы - это попытка властей легализовать беспредел», - заявил Корнацкий.

В свою очередь член ВО «Батькивщина» Николай Булатецкий (194-й округ, Черкассы) заявил, что для повторных выборов в его округе просто нет оснований.

«Когда партийный актив оппозиции заявил о возможности перевыборов, я позвонил лидерам и предупредил, что никого на такое решение относительно своего округа не уполномочивал», - сообщил кандидат.

«Перевыборов не будет. Никакого юридического основания для этого нет. Это было бы унижением моих избирателей: они проголосовали, честно отработали, обеспечили процесс несмотря на давление, избиения, угрозы, провокации со стороны власти и правоохранительных органов - а тут повторные выборы? И я скорее подохну, чем на них пойду», - заявил Булатецкий.

Выдвиженец Объединенной оппозиции, член ВО «Батькивщина» Леонид Даценко (197-й округ, Канев) также относится к идее перевыборов крайне негативно: «Этого не понимают избиратели, которые избрали меня народным депутатом. На каневском майдане, который стоит под зданием окружкома уже более 10 дней, люди спрашивают: где гарантия, что результат следующих выборов не будет сфальсифицирован?»

«Как, лидеры наших политических сил и кандидаты, будем смотреть этим людям в глаза, если согласимся на повторные выборы? Кто нам поверит завтра? Если мы не добьемся справедливого подсчета голосов сегодня, то потом нам будет крайне трудно выполнить и другие наши обещания», - подчеркнул кандидат.

Выдвиженец ВО «Свобода» Юрий Левченко (223-й округ, Шевченковский район Киева) сообщил, что готов «участвовать и побеждать, если не с первой попытки, то со второй». «В нормальной ситуации результаты выборов можно установить по протоколам с мокрыми печатями с каждого участка. Другое дело - что в них уже позже стали вносить фальсификации, и учитывая это перевыборы действительно могут быть лучшим вариантом», - считает Левченко.