Власенко не знает, когда к Тимошенко прибудут немецкие врачи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Харькове.

«Я не имел связи с немецкими врачами. Информации у меня нет точной, когда прибудут немецкие врачи», - сказал защитник.

Вместе с тем он отметил, что врачи клиники «Шарите» сделали несколько заключений относительно процесса и условий дальнейшего лечения Ю.Тимошенко.

По словам С.Власенко, немецкие специалисты в письменном виде указали, в частности, что в условиях, которые сейчас искусственно созданы в ЦКБ «Укрзализныци», невозможно продолжать эффективное лечение Ю.Тимошенко, однако необходимо продолжить ее лечение.

С.Власенко отметил, что лечащие врачи Ю.Тимошенко сообщали о том, что ей необходимы вспомогательные средства для передвижения, в частности ходунки, и что для того, чтобы избежать возможности инвалидизации Ю.Тимошенко, необходимо продолжить рекомендуемые медицинские процедуры.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.