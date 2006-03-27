Пресс-конференция Витренко
15:56, 27 марта 2006Политика
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О попытке Ющенко и Кучмы фальсицировать выборы в пользу блока Литвина
Сегодня в 17.00 в УНИАН состоится пресс-конференция лидера избирательного блока "Народная оппозиция" Наталии ВИТРЕНКО на тему: "Попытка Президента ЮЩЕНКО и экс-президента КУЧМЫ фальсицировать парламентские выборы в пользу блока Литвина за счет голосов, отданных за КПУ и "Народную оппозицию".
Аккредитация представителей СМИ проводится на месте (УНИАН, ул.Крещатик, 4).
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