Пресс-конференция Витренко

Сегодня в 17.00 в УНИАН состоится пресс-конференция лидера избирательного блока "Народная оппозиция" Наталии ВИТРЕНКО на тему: "Попытка Президента ЮЩЕНКО и экс-президента КУЧМЫ фальсицировать парламентские выборы в пользу блока Литвина за счет голосов, отданных за КПУ и "Народную оппозицию".

Аккредитация представителей СМИ проводится на месте (УНИАН, ул.Крещатик, 4).