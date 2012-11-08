У Азарова не видят оснований для колебания гривни и роста цен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко, комментируя ситуацию на валютном рынке Украины.

«Правительство постоянно в контакте с Национальным банком внимательно отслеживает ситуацию, держит ее под контролем. Никаких оснований для каких-либо колебаний курса сейчас нет, равно как и для роста цен», - сказал В.Лукьяненко.

Напомним, эксперты прогнозируют снижение курса гривни к иностранным валютам после выборов. В частности, аналитики Concorde Capital говорили о возможном снижении на этой неделе курса гривни к доллару США до 8,22/8,23 грн/долл.

Справка УНИАН. Золотовалютные резервы НБУ в октябре сократились на 8,4% - до 26,812 млрд долл. В том числе, резервы в иностранной валюте сократились на 9,1% - до 24,799 млрд долл., в золоте - на 1,6%, до 1,946 млрд долл.

За январь-октябрь т.г. резервы снизились почти на 16%, или на 4,983 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).