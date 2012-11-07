Янукович уволил еще одного чиновника, который проиграл на выборах

Президент Украины Виктор Янукович уволил Ивана Смитюха с должности председателя Ковельской районной государственной администрации Волынской области.

Текст соответствующего распоряжения размещен на официальном сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, И.Смитюх баллотировался на выборах в Верховную Раду в одномандатном округе № 21 и потерпел поражение.

Согласно данным ЦИК, в округе победил самовыдвиженец Степан Ивахив (37,23%). Кандидат от "Батькивщины" Игорь Гузь по тому же округу также опередил И.Смитюха (соответственно 36,39% и 18,72% голосов).