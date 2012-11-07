Янукович увольняет Травянко, который «победил» в Первомайске

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Украины Виктор Янукович принял решение об освобождении от должности заместителя председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Травянко", - говорится в сообщении.

Причины увольнения в сообщении не разъяснены.

Как сообщал УНИАН, Виталий Травянко выдвигался в депутаты в 132 округе в Первомайске. Определение победителя в этом округе сопровождалось захватом "Беркутом" помещения ОИК и попыткой вывоза избирательной документации, судебными разбирательствами и скандальным объявлением Травянко победителем. Округ № 132 попал в число тех, где ЦИК признала невозможность установления достоверных результатов голосования и назначила перевыборы.