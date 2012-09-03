В день выборов в ВР состоится Национальный экзит-пол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

По ее словам, управление проектом, финансовый и медийный менеджмент экзит-пола будет осуществлять фонд «Демократические инициативы».

Опросы избирателей будут проводить Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова.

Научное руководство, разработку выборки и координацию работ по опросу будет выполнять Киевский международный институт социологии.

По словам И.Бекешкиной, планируется трехкратное обнародование результатов с учетом обновленных данных: сразу после закрытия избирательных участков 28 октября в 20.00 на основе данных, которые собраны за два часа до закрытия участков; за три часа после закрытия участков – в 23.00 с добавлением данных, собранных на участках, где работа продолжалась до закрытия участков.

Также планируется обнародовать детализированный отчет через 5-7 дней после получения бумажных анкет.

И.Бекешкина также сообщила, что экзит-пол будет полностью открытым. «Мы полностью открыты и в процессе, и в результатах», - сказала она.

По ее словам, экзит-пол будет проведен только в двух мажоритарных округах, поскольку социологи решили, что лучше сосредоточиться на общенациональном округе.

Как сказала И.Бекешкина, этими мажоритарными округами будут те, где будет наблюдаться «наиболее напряженная борьба».

Она также сообщила, что проведение экзит-пола будет стоить около 130 тысяч долларов.

По словам социолога, «Национальный экзит-пол-2012» финансово поддержан Международным фондом «Возрождение», программой Matra посольства Королевства Нидерландов в Украине, Национальным фондом поддержки демократии (США), РАСТ, проектом Inter и Европейским Союзом.

И.Бекешкина сообщила, что реализация проекта будет находиться под контролем наблюдательного совета, в который войдут лидеры общественных организаций, ведущие украинские журналисты, отечественные и зарубежные эксперты.

В свою очередь генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто сообщил, что экзит-пол планируется провести на 300 избирательных участках. Всего планируется опросить 16 тысяч 500 респондентов.

На каждом избирательном участке будет работать 2-3 чел., всего будет задействовано около 700 интервьюеров, которые пройдут специальное обучение.

Социологи допускают, что ошибка выборки не превысит 2,5% для лидеров и будет в пределах 0,5-1% для других партий и блоков.

В.Паниотто сообщил, что во время проведения экзит-пола буде применяться методика «тайного голосования», поскольку она уменьшает количество отказов и существенно повышает надежность данных экзит-пола.

Суть методики заключается в том, что во время проведения опроса вместо прямого вопроса «Скажите, за кого Вы проголосовали?» респондент сам заполняет анкету, которая начинается с этого вопроса. Кроме этого, анкета будет содержать вопрос о поле, возрастной группе, образовании, а также времени принятия решения, за кого голосовать.

Впервые экзит-пол, который положил начало фонду «Демократические инициативы», был проведен в Украине во время парламентских выборов 1998 года.