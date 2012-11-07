ЦИК приняла отбитые «Беркутом» протоколы из округа Губского
ЦИК приняла протоколы из 197 округа (Канев, Черкасская область), где победу будто бы одержал Богдан Губский.
"Но по закону мы не имеем другого пути, как принять протоколы с округа. Далее мы будем изучать ситуацию", - заявила она.
Сам же кандидат в народные депутаты Богдан Губский, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 197 (Канев, Черкасская область), заявляет, что сегодня утром народные депутаты физически препятствовали членам ОИК № 197 выехать в Центральную избирательную комиссию с избирательной документацией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Губский сказал сегодня журналистам в ЦИК.
"Сегодня утром народные депутаты и ряд соперников физически не пускали членов ОИК, они их заблокировали, что очень странно", - сказал Б.Губский.
По его словам, он воспримет любое решение ЦИК по результатам обработки протокола об итогах голосования в округе. "Если будут назначены перевыборы, я в них буду участвовать для того, чтобы набрать большинство голосов", - отметил Б.Губский.
В свою очередь, председатель ОИК № 197 Максим Онищенко подтвердил, что его и членов комиссии сегодня действительно блокировали, препятствуя отправке избирательной документации в Киев, в Центризбирком.
«Да, это было», - сказал М.Онищенко, отказавшись, в то же время, назвать людей, которые принимали участие в блокировании.
Как сообщал УНИАН, депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Шевченко заявил, что сегодня утром бойцы «Беркута» похитили протоколы и печать из ОИК №197.
«Около 5 часов утра в здание окружкома ворвались работники спецподразделения «Беркут», а председатель комиссии Максим Онищенко незаконно открыл сейф, в котором хранилась документация», - сказал он.
«На выходе из здания «Беркут» просто разбрасывал людей. Они вместе с председателем комиссии и документами заскочили в автобус и уехали в Киев сдавать их в ЦИК», - утверждает А.Шевченко.
По его словам, такие действия абсолютно незаконны. «Во-первых, окружком №197 не завершал свою работу. Они не утверждали никаких документов на этом округе и понятно, что комиссия не может подавать их в Киев», - подчеркнул народный депутат. «Во-вторых, есть четко определенный законом порядок транспортировки избирательной документации, который вызывающе нарушили», - сказал он.
В свою очередь, в Министерстве внутренних дел заявили, что работники милиции обеспечили беспрепятственный вывоз из ОИК № 197 избирательных протоколов о результатах голосования по партийным спискам в ЦИК.
В частности, в МВД отмечают, что 6 ноября около 22.00 в Каневский городской отдел УМВД обратился председатель окружной избирательной комиссии № 197 в городе Каневе, который заявил о том, что «группа лиц во главе с народным депутатом Украины Шевченко А.В. препятствуют работе избирательной комиссии». Для обеспечения общественного порядка в помещение окружной избирательной комиссии были направлены сотрудники спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении.
7 ноября около 5 часов утра сотрудники спецподразделения „Беркут” создали „живой коридор” и дали возможность председателю ОИК № 197 вместе с двумя членами комиссии беспрепятственно войти в помещение комиссии и забрать протоколы комиссии о результатах голосования по партийным спискам, чтобы отвезти их в ЦИК, проинформировали в МВД, подчеркнув, что силового противостояния между сотрудниками спецподразделения „Беркут” и гражданами не было.