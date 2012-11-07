ЦИК приняла отбитые «Беркутом» протоколы из округа Губского

ЦИК приняла постановление о невозможности установления результатов выборов в этом округе", - заявила председательствующая заместитель председателя ЦИК Жана Усенко-Черная, пишет Украинская правда.

"Но по закону мы не имеем другого пути, как принять протоколы с округа. Далее мы будем изучать ситуацию", - заявила она.

Сам же кандидат в народные депутаты Богдан Губский, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 197 (Канев, Черкасская область), заявляет, что сегодня утром народные депутаты физически препятствовали членам ОИК № 197 выехать в Центральную избирательную комиссию с избирательной документацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.Губский сказал сегодня журналистам в ЦИК.

"Сегодня утром народные депутаты и ряд соперников физически не пускали членов ОИК, они их заблокировали, что очень странно", - сказал Б.Губский.

По его словам, он воспримет любое решение ЦИК по результатам обработки протокола об итогах голосования в округе. "Если будут назначены перевыборы, я в них буду участвовать для того, чтобы набрать большинство голосов", - отметил Б.Губский.

В свою очередь, председатель ОИК № 197 Максим Онищенко подтвердил, что его и членов комиссии сегодня действительно блокировали, препятствуя отправке избирательной документации в Киев, в Центризбирком.

«Да, это было», - сказал М.Онищенко, отказавшись, в то же время, назвать людей, которые принимали участие в блокировании.

Как сообщал УНИАН, депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей Шевченко заявил, что сегодня утром бойцы «Беркута» похитили протоколы и печать из ОИК №197.

«Около 5 часов утра в здание окружкома ворвались работники спецподразделения «Беркут», а председатель комиссии Максим Онищенко незаконно открыл сейф, в котором хранилась документация», - сказал он.

«На выходе из здания «Беркут» просто разбрасывал людей. Они вместе с председателем комиссии и документами заскочили в автобус и уехали в Киев сдавать их в ЦИК», - утверждает А.Шевченко.

По его словам, такие действия абсолютно незаконны. «Во-первых, окружком №197 не завершал свою работу. Они не утверждали никаких документов на этом округе и понятно, что комиссия не может подавать их в Киев», - подчеркнул народный депутат. «Во-вторых, есть четко определенный законом порядок транспортировки избирательной документации, который вызывающе нарушили», - сказал он.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел заявили, что работники милиции обеспечили беспрепятственный вывоз из ОИК № 197 избирательных протоколов о результатах голосования по партийным спискам в ЦИК.

В частности, в МВД отмечают, что 6 ноября около 22.00 в Каневский городской отдел УМВД обратился председатель окружной избирательной комиссии № 197 в городе Каневе, который заявил о том, что «группа лиц во главе с народным депутатом Украины Шевченко А.В. препятствуют работе избирательной комиссии». Для обеспечения общественного порядка в помещение окружной избирательной комиссии были направлены сотрудники спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении.

7 ноября около 5 часов утра сотрудники спецподразделения „Беркут” создали „живой коридор” и дали возможность председателю ОИК № 197 вместе с двумя членами комиссии беспрепятственно войти в помещение комиссии и забрать протоколы комиссии о результатах голосования по партийным спискам, чтобы отвезти их в ЦИК, проинформировали в МВД, подчеркнув, что силового противостояния между сотрудниками спецподразделения „Беркут” и гражданами не было.