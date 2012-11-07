Беркут в Каневе напал на окружком и вынес печать

Об этом заявил народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Шевченко, который находится на месте события, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Около 5 часов утра в здание окружкома ворвались работники спецподразделения «Беркут», а председатель комиссии Максим Онищенко незаконно открыл сейф, в котором хранилась документация», - сказал он.

«На выходе из здания «Беркут» просто разбрасывал людей. Они вместе с председателем комиссии и документами заскочили в автобус и уехали в Киев сдавать их в ЦИК», - утверждает А.Шевченко.

По его словам, такие действия абсолютно незаконны.

«Во-первых, окружком №197 не завершал свою работу. Они не утверждали никаких документов на этом округе и понятно, что комиссия не может подавать их в Киев», - подчеркнул народный депутат.

«Во-вторых, четко определенный законом порядок транспортировки избирательной документации, который вызывающе нарушили», - сказал он.

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По мнению А.Шевченко, «у Б.Губского, который проиграл выборы кандидату от «Батькивщины» Леониду Даценко, сдали нервы».

«Он, очевидно, понимает, что законный подсчет протоколов и бюллетеней подтвердит победу Даценко», - сказал он.

«К сожалению, это свидетельствует о том, что власть хотя и неоднократно говорила, что не вмешивается в избирательный процесс, она прямо в нем задействована, потому что фактически помогла команде Губского совершить преступление», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в округе №197 с центром в городе Канев Черкасской области, по данным сайта ЦИК, победил самовыдвиженец, народный депутат Б.Губский. Альтернативный подсчет голосов Объединенной оппозиции засвидетельствовал победу выдвиженца ВО "Батькивщина" Леонида Даценко.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №94, 132, 194, 197, 223. 6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.