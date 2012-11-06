Суд отказался выяснить, вывозили ли Пукача на встречи за пределы СИЗО

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, отметив, что таким образом на сегодняшнем судебном заседании суд отказал в удовлетворении ходатайства журналиста Алексея Подольского, который проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу по обвинению А.Пукача в убийстве Георгия Гонгадзе.

По словам В.Теличенко, в своем ходатайстве А.Подольский просил допросить на судебном заседании народного депутата Арсения Яценюка, который на брифинге 4 июля этого года заявил, что А.Пукача возили в «Межигорье» встречаться с В.Януковичем и В.Литвиным. Как отметила адвокат, поскольку совершенные действия не были санкционированы судом, соответственно, суд должен был исследовать этот вопрос, однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

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Также В.Теличенко сообщила, что судом было отказано в удовлетворении еще двух ходатайств со стороны потерпевших сторон – вызвать и допросить в качестве свидетеля на судебном заседании бывшего Президента Украины Леонида Кучму и исследовать обстоятельства гибели экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия относительно общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.