На Банковой говорят, что Янукович не встречался с Литвиным в Межигорье

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

"Президент Виктор Янукович не встречался с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным вечером 4 июля ни в Администрации Президента, ни в своей резиденции в селе Новые Петровцы", - говорится в сообщении.

"Поэтому информация о такой встрече, о которой сообщают СМИ со ссылкой на политиков, является неправдивой", - отмечается в сообщении.

В АП добавили, что такой встречи с момента заявления В.Литвина и до нынешнего времени не было.

Как сообщал УНИАН, председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что В.Янукович 4 июля вызвал к себе В.Литвина.

«Насколько нам известно, вчера Янукович вызвал к себе в Межигорье Литвина. О чем шла речь, непонятно», - сказал он.