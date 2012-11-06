Кучма подозревает, что Мельниченко вернули в Украину по чьему-то сценарию

Бывший Президент Украины Леонид Кучма называет возвращение и задержание экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко реализацией определенного сценария.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

По словам Л.Кучмы, ему трудно комментировать события, связанные с Н.Мельниченко, поскольку он сейчас далеко от власти, и что там происходит, не знает.

«Какой-то сценарий разработан? Какой-то есть. Давайте поживем - увидим», - сказал Л.Кучма.

«Потому что так не бывает, что сначала мы вывезли, потом привезли. Для чего? Я просто удивляюсь, что этот человек (Н.Мельниченко – УНИАН), который заслуживает соответствующей оценки, мы носимся с ним, как дурак с торбой», - добавил Л.Кучма.

Справка УНИАН. 24 октября Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

26 октября Шевченковский райсуд Киева освободил Н.Мельниченко под залог в сумме 76,5 тыс. грн с ограничением права передвижения по территории Украины.

31 октября адвокат Николай Недилько подал апелляционную жалобу на избрание Н.Мельниченко меры пресечения.

Н.Недилько отметил, что просит апелляционный суд отменить постановление суда первой инстанции, согласно которому Н.Мельниченко запрещено отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, он обязан сообщать служебному лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, об изменении местожительства или работы; а также обязан сдать на хранение заграничный паспорта или другой документ, который позволяет покидать пределы Украины. По словам Н.Недилько, ограничения, примененные к его подзащитному, противоречат мерам безопасности.

Сегодня, 6 ноября, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы в отношении Н.Мельниченко об избрании ему меры пресечения.