Мельниченко говорит, что может уехать из Украины, несмотря на запрет суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя постановление Апелляционного суда Киева, которым была оставлена в силе мера пресечения, избранная ему Шевченковским судом столицы, - освобождение под денежный залог в сумме 76,5 тыс. грн с ограничением права передвижения по территории Украины.

«Я, мягко говоря, разочарован этим решением суда, потому что я вижу следующий шаг – арест и этапирование в СИЗО», - сказал Н.Мельниченко.

При этом он объяснил свое мнение тем, что в случае создания угрозы его жизни, ему необходимо будет изменить местожительство, однако сделать это он не сможет, поскольку должен официально сообщить следователю о таком шаге, а тот уже должен принять соответствующее решение, на что нужно будет время.

«Я делаю официальное заявление: несмотря на решение суда, если нужно будет выехать с места регистрации, из Украины, я выеду. У меня есть пути и возможности это сделать, если будет реальная угроза жизни. И решение суда меня не остановит», - сказал Н.Мельниченко.

Он также отметил, что сообщил следователю СБУ, Генеральной прокуратуре и МВД о том, что за его автомобилем ведут наблюдение неизвестные лица. Кроме того, как отметил Н.Мельниченко, он выяснил и предоставил названным им правоохранительным структурам номера автомобилей, которые не зарегистрированы в базе данных ГАИ. «Спрашиваем следователя: кто это? Следователь говорит, что он такого распоряжения (на слежку – УНИАН) не давал. Генпрокуратура говорит - тоже не давала, и МВД не давало. А поэтому вывод – эти автомобили, которые следят, они не обеспечивают безопасности, они собирают информацию», - сказал Н.Мельниченко.

Справка УНИАН. 24 октября 2012 года Н.Мельниченко вернулся из США в Украину и был задержан сотрудниками СБУ в аэропорту "Борисполь".

По данным пресс-центра СБУ, Главное следственное управление СБУ по поручению Генпрокуратуры расследует уголовное дело в отношении Н.Мельниченко по ч. 2 ст. 328 (разглашение государственной тайны), ч. 1 ст. 358 (подделка документов) и ч. 3. ст. 365 (превышение служебных полномочий).

26 октября Шевченковский районный суд Киева освободил Н.Мельниченко под залог в сумме 76,5 тыс. грн.

31 октября адвокат Николай Недилько подал апелляционную жалобу на избрание Н.Мельниченко меры пресечения.

Н.Недилько отметил, что просит апелляционный суд отменить постановление суда первой инстанций, согласно которому Н.Мельниченко запрещено отлучаться из населенного пункта, где он проживает, без разрешения следователя, он обязан сообщать служебному лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело, об изменении местожительства или работы; а также обязан сдать на сохранение заграничный паспорта или другой документ, который разрешает покидать пределы Украины.

Обосновывая содержание жалобы, Н.Недилько отметил, что ограничения, примененные к его подзащитному, противоречат мерам безопасности. "Они противоречат требованиям Закона Украины "Об обеспечении безопасности лиц, принимающим участие в уголовном судопроизводстве", - отметил адвокат.

Сегодня, 6 ноября, Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы в отношении Н.Мельниченко об избрании ему меры пресечения – освобождении под денежный залог в сумме 76,5 тыс. грн с ограничением права передвижения по территории Украины.