Томенко назвал условия, при которых оппозиция начнет работу в новой Раде

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге он отметил, что в оппозиции есть условия, при которых она имеет моральное право зайти в Верховную Раду.

Он отметил, что это такие условия: «Все избирательные участки должны быть сверены с нашими протоколами и подтверждены сайтом ЦИК, соответствующие председатели ОИК должны понести ответственность перед законом».

«Если одно из этих условий не выполняется, мы не имеем морального права зайти и обсуждать вопрос руководства или каких-то других должностей в Верховной Раде Украины седьмого созыва», - подчеркнул Н.Томенко.

Он отметил, что способом недопущения легитимизации следующего парламента является ненабирание им конституционного состава.

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«Я не хочу экспромтов, потому что в экспромтах мы всегда власти проигрываем», - отметил он.

Он подчеркнул, что в соответствии с Конституцией Украины, законом о статусе народного депутата, законом о комитетах, необходимо сделать все, чтобы в день, «когда назначается заседание ВР и не выполнены наши три требования – мы приходим на заседание ВР и не принимаем присягу, и в таком случае присягу примет менее 300 человек, тогда ВР будет нелегитимной».

«Если мы сдадим своих кандидатов в депутаты, которые победили, если мы сдадим наши команды, то грош нам цена как единой политической команде от оппозиции», - подчеркнул Н.Томенко.

По его словам, для достижения цели «все методы полезны – и митинги, и акции протеста, и убеждения ЦИК, и международное сообщество».

Н.Томенко еще раз отметил, что именно ЦИК должна сделать все для того, чтобы решить вопрос с проблемными округами.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

"По результатам проверок обращений, поданных партиями, представляется невозможным установить достоверные результаты в части одномандатных округов, что дает основания считать, что выборы были проведены без соблюдения принципов и основ избирательного процесса", - сказал председатель ЦИК Владимир Шаповал, представляя проект решения.

"Признать необходимость проведения повторных выборов в округах №№ 94, 132, 194, 197 и 223 и обратиться в Верховную Раду Украины относительно принятия ею решение о проведении повторных выборов в этих округах", - сказано в решении ЦИК.

В то же время, сегодня, 6 ноября, председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил, что решение ЦИК о невозможности установить достоверные результаты выборов в ряде округов не корреспондируется с ее полномочиями.