Томенко будет убеждать оппозицию не заходить в парламент

Как сообщает Н.Томенко на своем персональном сайте, «если не будут пересчитаны и приведены в соответствие с оригинальными протоколами результаты по всем участкам Украины, это будет означать, что выборы фальсифицированы». «И я буду убеждать руководство оппозиции не заходить в парламент и не принимать участие в заседаниях новоизбранной Верховной Рады, где часть депутатов избраны незаконно», - отметил политик.

Н.Томенко подчеркнул, что иначе, если оппозиция, несмотря на все фальсификации, войдет в Верховную Раду, это будет означать, что она принимает эти фальсификации. «Это должно быть наше условие и Президенту, и ЦИК, и международному сообществу», - подчеркнул Н.Томенко.

Он также сообщил, что направил в Генеральную прокуратуру Украины и Центральную избирательную комиссию для соответствующего реагирования копии протоколов, которые подтверждают, что, в частности в Черкасской области, происходит фальсификация результатов выборов путем кражи голосов у "Батькивщины" и "УДАРа" и добавления их Партии регионов.

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В сообщении, в частности говорится, что «…в контролирующие и правоохранительные органы переданы копии протоколов, цифры в которых не соответствуют цифрам, которые обнародованы на официальном сайте ЦИК. Наша позиция остается неизменной: если хоть в одном из округов, где победили кандидаты от оппозиции, будет признан победителем другой кандидат, то есть фактически выбор граждан будет фальсифицирован, то «Батькивщина» должна не признавать эти выборы», - подчеркнул один из лидеров Объединенной оппозиции «Батькивщина».

Согласно копиям протоколов по общегосударственному многомандатному избирательному округу в пределах одномандатных избирательных округов в Черкасской области, обнародованным на сайте Н.Томенко вчера, 1 ноября, цифры отличаются от тех, которые приведены на официальном сайте ЦИК. Так, согласно протоколу с участка №710318 (Катеринопольский район, Черкасская область, 196 округ) «Батькивщина» набрала 374 голоса, Партия регионов – 130, «УДАР» – 109. Вместо этого, на сайте ЦИК указано, что на данном участке «Батькивщина» набрала 300 голосов, Партия регионов – 305, а «УДАР» – 89. Подобная ситуация и на многих других участках округа.