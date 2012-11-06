Азаров - о повторных выборах: у нас нет денег на такие абсурдные идеи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«И нет у нас лишних денег на такие абсурдные идеи. Я хотел бы, чтоб это все понимали. Ситуация в мире и в стране не такая, чтобы можно было себе позволить отрывать от пенсий, от зарплат, от необходимых стране проектов (средства – УНИАН) на какие-то фантастические идеи. Это я абсолютно официально обратился», - сказал Н.Азаров.

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Он напомнил, что еще неделю назад призвал политические силы, прошедшие в Верховную Раду, объединиться для совместной работы в парламенте. Однако результата не последовало.

«Еще неделю назад я предложил. Выборы закончились, пора лозунгов и всяких идей прошла, давайте садиться за стол переговоров. Ситуация не простая, я протягиваю вам руку, я жду ваших предложений, я готов с вами обсуждать. И что в ответ? Опять митинги? А за кого воюют в Первомайске, за кого там еще где-то воюют. Это что принципиальные вопросы для нас. Или какое власть имеет отношение к работе избирательных комиссий? В этих комиссиях добрая половина представителей этих партий, а в ряде случаев председателями избирательных комиссий являются представители «Батькивщины». К кому вопрос? Какое правительство имеет отношение к работе этих комиссий», - сказал Н.Азаров.